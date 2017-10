Ο Μπρουκς έσκισε την φανέλα του Ένις! (vids)

Οι φανέλες στο ΝΒΑ πέρασαν σε νέα εποχή, αλλά κάποιες από αυτές δεν έκαναν καλό... ντεμπούτο.

Συγκεκριμένα αυτή του Τάιλερ Ένις. Σε μια φάση στον αγώνα των Λέικερς με τους Γουλβς, ο Άαρον Μπρουκς τράβηξε την φανέλα του αντιπάλου του, με αποτέλεσμα να σκίσει όλο τον αριθμό!

Ο 23χρονος γκαρντ δεν πτοήθηκε. Αφού γέλασε με αυτό που συνέβη, έφτιαξε την ημέρα ενός φιλάθλου των Λέικερς, καθώς του έδωσε την φανέλα του.

My guy @TylerEnnis just made this fan's day! I would've thought your brother (@canadiankidDJE) would've been the first to rip your jersey pic.twitter.com/QJFCAUqHma

— Oliver Maroney (@OMaroneyNBA) 1 Οκτωβρίου 2017

Aaron Brooks is strong as hell rippin Tyler Ennis' jersey pic.twitter.com/lkrrgcS74J — Nick Breezus (@NickBrownHD) 1 Οκτωβρίου 2017