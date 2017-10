Άνετα τους Λέικερς οι Γουλβς (pics & vids)

Καλό ξεκίνημα για τους Γουλβς στην preseason.

Η ομάδα της Μινεσότα επικράτησε των Λέικερς με 108-99, και πέρα από την πρώτη περίοδο που το ματς ήταν κοντά στο σκορ (31-31), δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στην νίκη.

Βέβαια, με την ομάδα τους Λος Άντζελες να έχει 5/30 τρίποντα, δεν θα μπορούσαν να πάνε αλλιώς τα πράγματα. Αν και οι αντίπαλοι είχαν 6/20 τρίποντα, ευστόχησαν σε 28/35 βολές.

Ο Μωχάμεντ ξεχώρισε για τους νικητές με 22 πόντους. Ακολούθησε ο Γκίμπσον (18π., 9ρ.), ο Τάουνς (15π., 6ρ.), ο Ντιένγκ (14π., 12ρ.) και ο Τιγκ (11π.). Ο νέος στη Μινεσότα, Μπάτλερ, πέτυχε 10 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ σε 12 λεπτά που αγωνίστηκε.

Από την άλλη, ο Κάιλ Κούζμα, που επελέγη Νο. 27 του φετινού draft από τους Νετς, αλλά έγινε trade με τον Λόπεζ για τους Ράσελ και Μοζγκόφ, μέτρησε 19 πόντους και πήρε 5 ριμπάουντ.

Το Νο. 2 του ίδιου draft, Λόνζο Μπολ, μπορεί να μην σκόραρε πολύ (5π.), αλλά έκανε άλλες δουλειές (7ρ., 8ασ.). Ραντλ, Κλάρκσον και Ίνγκραμ πρόσθεσαν από 15, 14 και 10 πόντους, αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 52-61, 74-86, 99-108.

