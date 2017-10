Τα «έσπασαν» οι Ουόριορς και ηττήθηκαν από τους Νάγκετς! (pics & vids)

Δεν άρχισε καλά η preseason για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ!

Και πως να πάει καλά, δηλαδή, όταν έχουν μόλις 4/33 τρίποντα; Οι Ουόριορς ηττήθηκαν με 108-102 από τους Νάγκετς, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της σεζόν.

Η τριάδα Κάρι - Ντουράντ - Τόμπσον δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που μας έχουν συνηθίσει. Ο πρώτος είχε 11 πόντους (1/7τρ.) και οι άλλοι δύο από 10 πόντους έκαστος (με 0/5τρ. και /02 αντίστοιχα).

Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο νεοφερμένος στο Ντένβερ, Μίλσαπ, που σκόραρε 22 πόντους και πήρε 11 ριμπάουντ. Ο Μουντιάι πρόσθεσε 19 και οι Γιόκιτς και Πλάμλι έβαλαν από 12, με τον τελευταίο να μαζεύει και 10 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 21-28, 52-54, 73-86, 102-108.

Two of @KDTrey5's team-leading 10 points in the first half pic.twitter.com/96pDnD3k3x

— GoldenStateWarriors (@warriors) 1 Οκτωβρίου 2017