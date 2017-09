«Θανάση σε αγαπάμε, ειδικά σήμερα»! (pic)

Ο Τσαρλς Αντετοκούνμπο έφυγε από τη ζωή από ανακοπή καρδιάς στο Μιλγούοκι βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την οικογένεια και η ισπανική Ανδόρα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Θανάση.

«Πάντα σε αγαπάμε Θανάση Αντετοκούμπο και ειδικά σήμερα. Αναπαύσου εν ειρήνη Τσαρλς Αντετοκούνμπο. Είμαστε στο πλευρό της οικογένειάς σου» ήταν το μήνυμα της Ανδόρας όπου αγωνίστηκε πέρσι ο διεθνής φόργουορντ πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

We love you @Thanasis_ante43 always and today specially. DEP Charles Antetokounmpo. We are with you and your family. pic.twitter.com/ASiOgY5naG

