Για δεύτερη φορά πατέρας ο Μπιέλιτσα (pic)

Για δεύτερη φορά πατέρας έγινε ο Νεμάνια Μπιέλιτσα, καθώς η γυναίκα του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι. Το όνομα του είναι Στέφαν.

Ο παίκτης των Τίμπεργουλβς δεν δίστασε να εκφράσει τη χαρά του: «Όλα κύλησαν με το φυσικό τους τρόπο. Είμαστε χαρούμενοι», ανέφερε στην αρχή και συνέχισε «Θα κάνουμε τα χαρτιά, για να γίνει πολίτης των ΗΠΑ. Ήμουν τυχερός».

Το πρώτο του παιδί είναι η Νίκα, ένα κοριτσάκι 6 ετών που γεννήθηκε στην Ισπανία.

Congrats to @Bjelica88 who, along with his wife, welcomed their 2nd child into the world on Tuesday, a boy named Stefan Bjelica.

— Timberwolves PR (@Twolves_PR) 28 Σεπτεμβρίου 2017