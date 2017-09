Τα μηνύματα Ουέστμπρουκ-Θάντερ μετά την ιστορική ανανέωση! (pics)

Οι Θάντερ ανανέωσαν τον Ράσελ Ουέστμπρουκ, δίνοντας του πενταετές συμβόλαιο 205 εκατ. δολαρίων (το πλουσιότερο συμβόλαιο στην ιστορία του ΝΒΑ), με τις δύο πλευρές να δείχνουν την ικανοποίηση τους στα social media.

H Οκλαχόμα έγραψε «οδήγησε μας» στο twitter, ενώ ο «Mr. Triple Double» ανέβασε ποστάρισμα στο instagram με το χαρακτηριστικό του μότο «why not».

Μετά την απόκτηση των Τζορτζ και Καρμέλο Άντονι το καλοκαίρι, η διοίκηση των Θάντερ βάζει το... κερασάκι στην τούρτα με την ανανέωση Ουέστμπρουκ.

Δείτε τις αναρτήσεις

Here to stay and lead us #ThunderFWD!!! pic.twitter.com/PM0NFvXBSk

— OKC THUNDER (@okcthunder) 29 Σεπτεμβρίου 2017