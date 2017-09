Μπαίνει σιγά-σιγά στο κλίμα των Καβαλίερς ο Ντουέιν Ουέιντ.

Ο flash παρουσιάστηκε επίσημα από το Κλίβελαντ λίγο πριν κάνει την πρώτη προπόνηση με τον κολλητό του, ΛεΜπρόν και τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ο πρώην γκαρντ των Μπουλς έδειξε ευδιάθετος κατά την παρουσίαση και πόζαρε με την φανέλα με το Νο.9.

Mr. Wade is in the building pic.twitter.com/jzf6mlymIt

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 29 Σεπτεμβρίου 2017