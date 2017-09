Ο Έλληνας φόργουορντ/σέντερ πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Λιέτουβος στο εντός έδρας ματς (30/9) με την Ντζουκίτζα.

Να σημειωθεί ότι η Λιέτουβος θα αποτελέσει τον 11ο σταθμό στην καριέρα του Μαυροκεφαλίδη!

Loukas Mavrokefalidis passed his medical check and will be introduced to BC "Lietuvos rytas" fans tomorrow in a game against BC "Dzukija!" pic.twitter.com/kl7D5CbKDz

— BC Lietuvos Rytas (@bcVilnius) 29 Σεπτεμβρίου 2017