Αντετοκούνμπο: «Ως ηγέτης δεν θα έχω ρεπό!» (vid)

«Πλέον έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Δεν φοβάμαι να κάνω λάθη. Έχω μεγαλώσει τόσο ως άνθρωπος όσο και ως παίκτης. Όταν βγαίνω στο παρκέ ξέρω τι πρέπει να κάνω, οι συμπαίκτες μου ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, τους μιλάω περισσότερο και όπως είπα έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση».

Στη συνέχεια και όσον αφορά τον ρόλο του ηγέτη που θα έχει στην ομάδα φέτος, είπε: «Για να είσαι ο ηγέτης της ομάδας πρέπει πάντα ακριβής! Ακόμα και αν έχεις μια άσχημη μέρα, όταν έρθεις στην προπόνηση πρέπει να είσαι, όπως πρέπει να είσαι. Να είσαι ηγέτης. Να μιλάς στους συμπαίκτες του. Να ακούνε εκείνοι τη φωνή σου. Μόνο έτσι μπορείς να ηγηθείς. Οι ηγέτες δεν παίρνουν ρεπό!»

Όσο για την εταιρεία που θα τον «ντύνει» τα επόμενα χρόνια; «Περιμένω τις επόμενες τρεις μέρες να δω τι θα γίνει με την ΝΙΚΕ. Όμως όλα αυτά έχουν την πλάκα τους. Είναι ωραίο να είσαι free agent στα παπούτσια! Σου στέλνουν πολλά ζευγάρια, εκ των οποίων τα περισσότερα τα έχω δώσει στα αδέρφια μου. Είναι απίστευτη η εμπειρία που το ζω αυτό το πράγμα μαζί με την οικογένειά μου. Όλες οι εταιρείες που με προσεγγίζουν, η ΝΙΚΕ, η Adidas κάνουν το καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Όμως δεν έχω αποφασίσει ακόμα...»

Giannis: "The difference is we played hard...I'm doing the Marshawn Lynch." pic.twitter.com/j1urcwSm7E

