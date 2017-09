Η φιλία του Μπούκερ με τον Γκαλινάρι κρατάει ήδη μία δεκαετία (pic & vid)

Ο γκαρντ των Φοίνιξ Σανς γνωρίζεται με τον Ιταλό φόργουορντ των Λος Άντζελες Κλίπερς περισσότερα από 10 χρόνια. Ο Ντέβιν Μπούκερ αναφέρθηκε στη φιλία που τον συνδέει με τον Ντανίλο Γκαλινάρι τον οποίο είχε γνωρίζει στο Μιλάνο.

Ο Μέλβιν Μπούκερ (πατέρας του Ντέβιν) υπήρχε επαγγελματίας μπασκετμπολίστας που έπαιξε πολλά χρόνια στην Ευρώπη.

Εκτός από τις Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ είχε αγωνιστεί και στην Ολίμπια Μιλάνο στην οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Σε ένα ταξίδι στην Ιταλία είχαν γνωριστεί...

The friendship between Devin Booker and Danilo Gallinari was sparked in the neighborhood gyms of Milan, Italy @NBA2K pic.twitter.com/V7jx1Be9bk

— Bleacher Report (@BleacherReport) 28 Σεπτεμβρίου 2017