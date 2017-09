Έκραξε το «SI» o Κάρι: «Δεν γίνεται να λείπει ο Καπέρνικ από το εξώφυλλο!» (pics)

To Sports Illustrated έφτιαξε ένα εξώφυλλο με ανθρώπους από τον χώρο του αθλητισμού με σκοπό να εναντιωθεί στον ρατσισμό και στον Τραμπ, όμως από αυτό έλειπε ο Κόλιν Καπέρνικ (quarrerback του NFL που πρωτοστάτησε στην καμπάνια κατά του ρατσισμού, αφού γονάτισε όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος).

Η απόφαση αυτή του περιοδικοί δεν βρήκε σύμφωνο τον Στεφ Κάρι, ο οποίος είπε στο ΕSPN: «Ήταν απαίσιο. Κεφαλοποίησαν όλο το θέμα. Ο πραγματικός κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει και ποιος πραγματικά είναι ενεργός και πραγματικά κάνει τη διαφορά. Αν δεν έχεις τον Καπέρνικ μπροστά σε αυτό το πρωτοσελίδο, τότε κάτι πάει στραβά», ήταν τα λόγια του.

Δείτε και την αντίδραση του στο twitter

Stephen Curry on the SI cover and how it omitted Colin Kaepernick. pic.twitter.com/z8mw76kTGU

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 27 Σεπτεμβρίου 2017