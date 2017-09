O «μάγος» Νας το... έχει και στο ποδόσφαιρο! (pic & vids)

Μπορεί να μεγαλούργησε με την φανέλα των Σανς στο ΝΒΑ, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Στιβ Νας δεν είχε δείξει την ικανότητα και στο ποδόσφαιρο.

Πολλοί θα θυμούνται μια μαγική πάσα με τα πόδια που είχε δώσει στον Αμάρε Στουντεμάιρ στο all star game. Ο ίδιος θέλησε να κλωτσήσει πάλι το τόπι και βρέθηκε στην προπόνηση της Μαγιόρκα, εκεί όπου έκανε και πάλι τα μαγικά του.

Μάλιστα εδώ και καιρό ο Καναδός αποτελεί τον ιδιοκτήτη της ομάδας.

Canadian Steve Nash in Spain this week. Here photographed training with Spanish La Liga club @RCD_Mallorca pic.twitter.com/AK8SpodOuw

— Hoops Hype Canada (@HoopsHypeCA) 28 Σεπτεμβρίου 2017