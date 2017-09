Ρέντικ: «Δεν θα πήγαινα ποτέ στον Λευκό Οίκο με τον Τραμπ πρόεδρο!» (vid)

Η ερώτηση που έγινε στον γκαρντ των Φιλαδέλφεια 76ers ήταν εάν και εφόσον θα πήγαινε στον Λευκό Οίκο σε περίπτωση που κέρδιζε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

«Με τον Τραμπ πρόεδρο; Όχι! Δεν θα ήθελα να πω τίποτα στον Τραμπ, ούτε καν να επικοινωνήσω μαζί του. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο ΛεΜπρόν. Άλλα πράγματα αντιπροσώπευε ο Λευκός Οίκος και άλλα πράγματα αντιπροσωπεύει τώρα...»

J.J. Redick would never visit the Trump White House pic.twitter.com/RJjEaygfDI

— The Crossover (@TheCrossover) 27 Σεπτεμβρίου 2017