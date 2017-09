Σύμφωνα με το Vertical, ο Τζαμάικαλ Γκριν θα παραμείνει στους Γκρίζλις για άλλα δύο χρόνια και θα βάλει στον λογαριασμό του 17 εκατομμύρια δολάρια.

O 27χρονος φόργουορντ ήταν από τα βασικά «εργαλεία» του Μέμφις έχοντας 8,9 πόντους και 7,1 ριμπάουντ ανά 27,3 λεπτά συμμετοχής στα 77 ματς της regular season.

RFA JaMychal Green is finalizing a two-year, $17M-plus deal to return to the Memphis Grizzlies, league sources tell The Vertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 27 Σεπτεμβρίου 2017