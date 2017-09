Στην προσπάθειά του να καρφώσει, χτύπησε το κεφάλι του στο ταμπλό! (vid)

Οι ομάδες του NBDL δοκιμάζουν παίκτες και στη θυγατρική ομάδα των 76ers συνέβη ένα εντυπωσιακό περιστατικό.

Στα try outs των Delaware 87ers ένας εκ των αθλητών κάρφωσε, αλλά πήδηξε τόσο ψηλά που χτύπησε το κεφάλι του στο ταμπλό.

@Sevens @TheRealEB42 My dunk at yesterday’s tryout. No agent. Self Marketing. pic.twitter.com/SdiHhQq4iO

He hit his head AND back on the backboard (via @ComeOnCraig5) pic.twitter.com/tntbX59SKr

— Bleacher Report (@BleacherReport) 27 Σεπτεμβρίου 2017