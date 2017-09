H Κατάγια ολοκλήρωσε το «μπαμ» και απέκλεισε την Μπανταλόνα! (pic)

Μετά την απίστευτη ταλαιπωρία που υπέστη η αποστολή της Μπανταλόνα με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προσγειωθεί το αεροπλάνο λόγω ομίχλης και να αναβληθεί το ματς με την Κατάγια που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Τρίτη (26/9) , ήρθε και ο... αποκλεισμός!

Η ομάδα της Φινλανδίας ολοκλήρωσε το «μπαμ» του Β' προκριματικού γύρου του Champions League αφού στη ρεβάνς της Φινλανδίας κατάφερε να υπερασπιστεί το +4 (79-75) από την αναμέτρηση της Ισπανίας.

Η δεύτερη αναμέτρηση έληξε... ισόπαλη 71-71 και η Κατάγια κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον Γ΄ προκριματικό γύρο της διοργάνωσης όπου θα αντιμετωπίσει την Βόννη!

Για την Κατάγια καλύτεροι ήταν οι Μαρζέτ (14π.), Σεπάλα (12π.), Χουολίλα (11π.) και Πιτς (10π.) ενώ για την Μπανταλόνα ξεχώρισαν οι Τζόρνταν (14π.), Μπιργκάντερ (15π.) και Ντιμιτρίεβιτς (13π.)

