Ενδέχεται να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague ο Λεκαβίτσιους! (pics)

Όπως σχολίασε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού σε δημοσιογράφο της χώρας του, ο ίδιος περιμένει να επιστρέψει νωρίτερα στα παρκέ και να προλάβει την πρεμιέρα της Euroleague με την Μπαρτσελόνα (13/10), καθώς η αποθεραπεία του πάει πολύ καλά.

Μιλώντας ακόμα για τον Τσάβι Πασκουάλ, ανέφερε: «Ο Τσάβι Πασκουάλ με εξέπληξε με το πόσο απλός είναι. Μπορώ να μιλάω μαζί του σαν να είναι φίλος μου. Ήδη κατάλαβα πόσο καταπληκτικός προπονητής είναι».

Όσο για τα «παράθυρα» της FIBA δήλωσε: «Σκέφτομαι αυτό που σκέφτονται οι περισσότεροι παίκτες - δεν έχει λογική. Μακάρι να ήταν όπως πριν τα πράγματα».

Lukas Lekavicius told his rehab is going well and maybe faster than expected, expects to play in Euroleague opener on 13th of Oct vs Barca

