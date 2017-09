Λεκαβίτσιους: «Διάλεξα το 19 για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στον Σάρας»! (pic)

Λούκας Λεκαβίτσιους και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέρασαν μαζί τρία χρόνια στην Ζαλγκίρις, με την τελευταία χρονιά ο «Σάρας» να δίνει οδηγίες στον 23χρονο παίκτη.

Πλέον, ο Λιθουανός γκαρντ ήρθε στην ομάδα με την οποία ο 41χρονος προπονητής είναι δεμένος, τον Παναθηναϊκό, και αποκάλυψε πως διάλεξε το Νο. 19 που φορούσε κι εκείνος στο «τριφύλλι», για να τού δείξει την ευγνωμοσύνη του.

«Με αυτόν τον τρόπο ήθελα να δείξω πόσο ευγνώμων είμαι στον Σάρας. Αλλά δεν θέλω οι άνθρωποι να νομίζουν πως είμαι ο επόμενος Σάρας», είπε σε δημοσιογράφο της χώρας του ο Λεκαβίτσιους.

Lekavicius on #19: 'In this way I wanted to show how I'm thankful to Saras. But I don't want to make people think I'm next Saras'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 26 Σεπτεμβρίου 2017