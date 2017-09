Στο Πουέρτο Ρίκο με το αεροπλάνο των Μάβερικς ο Μπαρέα, για να βοηθήσει πληγέντες!

Μεγάλη κίνηση, τόσο από τον Μαρκ Κιούμπαν, όσο και από τον Τζέι Τζέι Μπαρέα!

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς δάνεισε το αεροπλάνο της ομάδας στον παίκτη του, για να μπορέσει να ταξιδέψει στην γενέτειρά του, το Πουέρτο Ρίκο, και να μεταφέρει προμήθειες για όσους έχουν «χτυπηθεί» από τον τυφώνα «Μαρία».

Ο 33χρονος γκαρντ μόλις το βράδυ της Δευτέρας (26/09) κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τους γονείς του και να μάθει πως είναι καλά, ενώ το βράδυ της Τρίτης (26/09) θα επιστρέψει στο Ντάλας με την μητέρα του και την γιαγιά του.

Mark Cuban loaned the team plane to J.J. Barea so he could bring supplies to his family in Puerto Rico https://t.co/CKMyfIXZ7L pic.twitter.com/oYZU4L0U2N

— Bleacher Report (@BleacherReport) 26 Σεπτεμβρίου 2017