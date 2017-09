O Μπογκντάνοβιτς υπό την προστασία του... Χένρι Τέρνερ! (pic & vids)

Ο άλλοτε παίκτης του Πανιωνίου και του Αμαρουσίου έχει πόστο στους Σακραμέντο Κινγκς ως αναλυτής των αγώνων, αφού έχει φορέσει δύο φορές την φανέλα των «Βασιλιάδων».

Βέβαια αγωνίστηκε και τρία χρόνια στη Φενέρμπαχτσε και γι' αυτόν τον λόγο πήρε υπό την προστασία του τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

«Θέλω να πω σε όλους τους φίλους της Φενέρ ότι θα τον έχω υπό την προστασία μου στους Σακραμέντο Κινγκς. Φενέρ για μια ζωή» έγραψε στο twitter του.

Φυσικά ο Χένρι Τέρνερ δεν έμεινε γνωστός στο πρωτάθλημα της Α1 μόνο για τα εντυπωσιακά του καρφώματα, αλλά και για εκείνη τη φοβερή τάπα στον Νίκο Γκάλη στο κλειστό της Νέας Σμύρνης.

To all my fener fans...ill take great care of @LeaderOfHorde wit the @SacramentoKings #fenerforlife pic.twitter.com/RrKZVLT2Ck

— Henry Turner (@HankDaHighFlyer) 25 Σεπτεμβρίου 2017