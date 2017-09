Συζητήσεις για ανανέωση του Μπάρτον στο Ντένβερ (pic)

Το συμβόλαιο του 26χρονου γκαρντ λήγει το καλοκαίρι του 2018 αλλά οι Ντένβερ Νάγκετς έχουν το περιθώριο της πρόωρης ανανέωσης μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Γι' αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει άμεσα τις συζητήσεις και φυσικά θα του προτείνουν γενναία αύξηση των αποδοχών του, με τον Ουίλ Μπάρτον να έχει συμβόλαιο 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν 2017-18.

Την προηγούμενη χρονιά ήταν αρκετά παραγωγικός με 13,7 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Will Barton and Denver are in discussions on a contract extension, league sources tell ESPN. Deadline of Oct. 16 looms.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 26 Σεπτεμβρίου 2017