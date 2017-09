Ο Ουόρεν ανανέωσε στους Σανς με 50 εκατομμύρια δολάρια! (pic)

Ο Τι Τζέι Ουόρεν ήταν από τα βασικά «γρανάζια» των Φοίνιξ Σανς και από τη στιγμή που ήταν διαθέσιμος για την ανανέωση, οι «Ήλιοι» φρόντισαν να τον δελεάσουν για τα... καλά.

Ο απόφοιτος του NC State μέτρησε τα δύο τελευταία χρόνια 13 πόντους κατά μέσο όρο με 50% στα σουτ εντός παιδιάς.

Αν μη τι άλλο ήταν ένας παίκτης που είχε «δέσει» με τους Σανς και γι' αυτόν τον λόγο η ομάδα του Φοίνιξ του πρόσφερε συμβόλαιο για άλλα τέσσερα χρόνια με συνολικές απολαβές 50 εκατομμύρια δολάρια.

Phoenix Suns forward TJ Warren has agreed to a four-year, $50M contract extension, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Σεπτεμβρίου 2017