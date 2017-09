Κόνλεϊ: «Είναι θαυμαστής μου ο Κάνιε Ουέστ!» (vid)

Ο γκαρντ των Μέμφις Γκρίζλις μίλησε για τα όσα του είπε ο Κάνιε Ουέστ, ο οποίος θέλησε να του εκφράσει τον θαυμασμό του.

«Στην αρχή δεν κατάλαβα ποιος ήταν και προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω αν όντως μου μιλούσε ο ίδιος. Μου είπε στη συνέχεια ότι 'σε θαυμάζω, μου αρέσει ότι κάνεις και μισώ το γεγονός που είσαι υποτιμημένος παίκτης'» δήλωσε ο Μάικ Κόνλεϊ και συνέχισε:

«Πραγματικά με βλέπει να παίζω. Δεν τα διάβαζε από κάποιο χαρτί...»

VIDEO: Mike Conley got one of those famous late night calls from Kanye West this summer. The phone call story is hilarious. Check it out. pic.twitter.com/zZIJfXV747

