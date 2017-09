Επικός Άνταμς για Καντέρ: «Δεν πέθανε φίλε θα τον δω πάλι σύντομα!» (vid)

Μετά το trade του Καρμέλο Άντονι στην Οκλαχόμα, εκείνος που... πλήρωσε τη νύφη ήταν ο Ενές Καντέρ ο οποίος έπρεπε να αποχωρήσει τους Θάντερ με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Σίγουρα δεν αποτέλεσε και την καλύτερη είδηση για τον Στίβεν Άνταμς, αφού ήταν ο κολλητός του μέσα στην ομάδα και με τον οποίο έκαναν τα περισσότερα πράγματα μαζί.

Κατά τη διάρκεια της media day, ο Νεοζηλανδός σέντερ ρωτήθηκε για τον Τούρκο παίκτη και η απάντησή του έκλεψε την παράσταση:

«Εντάξει φίλε, δεν πέθανε κιόλας. Στεναχωρήθηκα, αλλά απλά μετακόμισε. Θα τον δω σύντομα αφού σε τρεις εβδομάδες θα παίξουμε αντίπαλοι. Δεν θα μου λείψει θα τον δω σύντομα».

Steven Adams wants you all to know that Enes Kanter is not dead pic.twitter.com/irKEnHLnCM

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 26 Σεπτεμβρίου 2017