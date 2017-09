Πριν ξεκινήσει να απαντάει στις ερωτήσεις, γύρισε στο μέρος των δημοσιογράφων και είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι μπροστά σας. Όλο το καλοκαίρι το περίμενα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Εντάξει λοιπόν. Ρωτήστε με τώρα τα ίδια πράγματα όπως πριν από 15 χρόνια» σκορπώντας το γέλιο στην αίθουσα.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο.

Popovich: 'Ok, ask me the same questions you asked me 15 years ago' pic.twitter.com/0Zs5qmiriX

