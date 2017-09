Πόποβιτς: «Η χώρα μας είναι ντροπή για τον υπόλοιπο κόσμο»! (vid)

Ο Πόποβιτς είχε εναντιωθεί από τη πρώτη στιγμή στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα συνέχισε τις δηλώσεις σε βάρος του νέου πλανητάρχη λίγο μετά από την ορκομωσία του τον περασμένο Ιανουάριο, όταν εξήγησε πως «η εκλογή του εξακολουθεί να μου προκαλεί αναγούλα. Όχι επειδή νίκησαν οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά λόγω των αηδιαστικών σχολίων που έχουν να κάνουν με ξενοφοβία, ομοφοβία, ρατσισμό, μισογυνισμό».

Στο πλαίσιο της Media Day των Σπερς, ο «Ποπ» αναφέρθηκε στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Στην κίνηση, δηλαδή, του Τραμπ να εξηγήσει πως οι Ουόριορς είναι ανεπιθύμητοι στον Λευκό Οίκο. «Είναι μια κωμική κατάσταση. Ανακάλεσε την πρόσκληση ενώ οι Ουόριορς δεν είχαν σκοπό να τον επισκεφτούν! Αηδιαστική και κωμική κατάσταση». Ο Πόποβιτς σχολίασε τη νέα... τάξη πραγμάτων και υπενθύμισε πως «σε αυτή τη χώρα έχεις πλεονεκτήματα επειδή απλώς έχεις γεννηθεί λευκός. Πολλοί δυσκολεύονται να το αντιληφθούν. Η χώρα μας είναι ντροπή για τον υπόλοιπο κόσμο».

Gregg Popovich: 'We still have no clue of what being born white means.' pic.twitter.com/whTL7y4ktu

