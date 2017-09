ΛεΜπρόν: «Καμία συμβουλή στον Ίρβινγκ, θέλω το δαχτυλίδι»! (vids)

Τις τελευταίες εβδομάδες τα Media στις ΗΠΑ θεωρούσαν δεδομένο το buy out του συμβολαίου του Ουέιντ από τους Μπουλς και πολύ πιθανή τη μετακίνηση του τελευταίου στους Καβς. Η αρχή έγινε με την αποδέσμευσή του Flash από το Σικάγο. Για την ακρίβεια, Μπουλς και Ουέιντ έφτασαν σε συμφωνία για να «σπάσει» το συμβόλαιό του, με τον ίδιο να... χαρίζει στο Σικάγο τα οκτώ από τα 23 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε το συμβόλαιό του.

Πως σχολίασε όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Ουέιντ, με τον οποίο κατέκτησαν μαζί δυο πρωταθλήματα στο Μαϊάμι; «Θα ήθελα πολύ τον Ουέιντ στο Κλίβελαντ! Νομίζω ότι μπορεί να φέρει μαζί του το DNA του πρωταθλητή! Θα ήταν μια σπουδαία λύση στη θέση του πλέι μέικερ, είναι ένας παίκτης που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει ενώ διαθέτει μπασκετικό μυαλό. Θα ήταν υπέροχο να τον είχαμε εδώ, μαζί μας. Ειλικρινά, το front office έκανε σπουδαία δουλειά αυτό το καλοκαίρι» εξήγησε στο πλαίσιο της Media Day των Καβς.

"I hope that we can bring him here. I'd love to have him." - Lebron on a possible reunion with DWade. pic.twitter.com/qC7XoQcWIA

