«Ο Γιάννης είναι έτοιμος για την νέα σεζόν»! (pics & vid)

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν media day σήμερα (25/09) και στο πλαίσιο αυτής ο Τζέισον Κιντ ρωτήθηκε για το γόνατο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο οποίο είχε πρόβλημα και στάθηκε εμπόδιο στην συμμετοχή του στην Εθνική Ομάδα.

There will be no set backs on Giannis as we head into Training Camp. - GM Jon Horst Watch LIVE: https://t.co/mCmaMpM1gi pic.twitter.com/XpuQ4g9rPU — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ο προπονητής του ανέφερε: «Ο Γιάννης είναι έτοιμος, έχει θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και είμαστε ενθουασιασμένοι. Θέλουμε να συνεχίσει ό,τι έχτισε πέρυσι. Τού λέμε να είναι ο εαυτός του, να διασκεδάζει και αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο», ενώ ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Τζον Χορστ, πρόσθεσε πως η αποθεραπεία του πήγε πολύ καλά και πλέον δεν υπάρχει καμία ανησυχία.

“Giannis is ready to go, he set his goals extremely high, and we’re excited.” @RealJasonKidd #BucksMediaDay — Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Σεπτεμβρίου 2017

Jon Horst says there's no concern with Giannis' knee. There was an issue but it's fine now. Jason Kidd says he's ready to go. — Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 25 Σεπτεμβρίου 2017