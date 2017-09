Τέλος από τους Νικς ο Ραντλ (pic)

Η συμφωνία μεταξύ Θάντερ και Νικς έφερε τον Καρμέλο Άντονι στην Οκλαχόμα και τους Ενές Καντέρ, Νταγκ ΜακΝτερμότ και ένα pick δεύτερου γύρου του 2018 από το Σικάγο στην Νέα Υόρκη.

Συνεπώς, η ομάδα του Τζεφ Χόρνατσεκ έπρεπε να κάνει χώρο στο ρόστερ της κι έτσι την... πλήρωσε ο Τσέισον Ραντλ, ο οποίος βρισκόταν στην ομάδα από τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Ο 24χρονος γκαρντ αγωνίστηκε σε 18 ματς ερχόμενος από τον πάγκο και είχε κατά μέσο όρο 5.3 πόντους σε 12.5 λεπτά συμμετοχής.

NEW YORK, September 25, 2017 – The New York Knickerbockers announced today that the team has waived guard Chasson Randle. pic.twitter.com/z23R1CUmYk

— NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) 25 Σεπτεμβρίου 2017