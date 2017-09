Η ΤΣΣΚΑ ευχαρίστησε τον Κατσίβελη (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης κάλεσε την Κατσίβελη στην προετοιμασία της ΤΣΣΚΑ προκειμένου ο Έλληνας γκαρντ να παραμείνει σε αγωνιστική εγρήγορση (σ.σ. παραμένει free agent μετά την περσινή θητεία του στην Αστάνα) και να δώσει λύσεις στην περιφερειακή γραμμή λόγω της απουσίας των διεθνών της «ομάδας του στρατού».

Η παρουσία του στην pre-season των Ρώσων ολοκληρώθηκε και η ΤΣΣΚΑ τον ευχαρίστησε για τη βοήθειά του σε αυτό το διάστημα.

We 'd like to express our gratitude to Dimitris Katsivelis for his great help during pre-season period.

Thank You, Dimitris! pic.twitter.com/WkQXxyLWPa

— CSKA Moscow (@cskabasket) 25 Σεπτεμβρίου 2017