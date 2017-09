«Μελλοντικός MVP της Euroleague ο Γκριν» (vid)

Ο Έρικ Γκριν με την άφιξή του στην Βαλένθια έχει μπει στις καρδιές των φιλάθλων και των συμπαικτών του.

Ο Αμερικανός γκαρντ συνέβαλλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Supercopa και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Ο συμπαίκτης του, Ράφα Μαρτίνεθ, στην media day των «νυχτερίδων» για την Euroleague είπε για εκείνον: «Είμαι με τον μελλοντικό MVP της Euroleague», με τον Γκριν να απαντά: «κι εδώ είναι ο καλύτερος αρχηγός του κόσμου».

"The future MVP @ErickGreen & the best captain in the world Rafa" (cit.)

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Σεπτεμβρίου 2017