Ρέγιες: «Ήλθε η ώρα να φύγω από την οικογένειά μου» (pic)

Queridos aficionados al baloncesto: Ha llegado el momento de dejar a 'La Familia' en la pista, que no en el corazón. Han sido dieciséis años de experiencias inolvidables con amigos para siempre. Porque ese, precisamente, ha sido el éxito de nuestra selección española: un grupo de amigos que se respetan y pelean por un objetivo; que se ríen en las concentraciones y se dejan la piel en cada entrenamiento, cada partido. ¿Qué mejor sueño que disfrutar del baloncesto con esta gente? Yo lo he compartido y así se lo diré a quienes me preguntan qué tiene de especial este equipo. GRACIAS a la Federación por su cariño todo este tiempo. GRACIAS a todos los jugadores, técnicos, delegados, médicos, fisios...porque entre todos hemos colocado a la selección en un pedestal a ojos de todo el mundo. GRACIAS a Real Madrid y Estudiantes porque son los clubes que por su competitividad y exigencia me han llevado a la selección. GRACIAS a la afición que ha llenado pabellones jaleando nuestros nombres y ha vibrado delante de las televisiones. GRACIAS a los periodistas que han narrado cada medalla de Juegos Olímpicos, Mundiales y Eurobasket con la pasión de todo un país. Y, por último y más importante, GRACIAS a toda mi familia porque ellos siempre me han apoyado en cada una de mis decisiones con España. A todos sólo puedo decir: ETERNO AGRADECIMIENTO #Selección #LaFamilia

A post shared by Felipe Reyes (@felipereyesoficial) on Sep 25, 2017 at 6:07am PDT