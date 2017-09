Φοβερό κι ευρηματικό το πρόμο του Eurocup για την νέα σεζόν!

Σάσα Τζόρτζεβιτς (Μπάγερν Μονάχου), Αΐτο Ρενέσες (Άλμπα Βερολίνου) και Κάιλ Μίλινγκ (Λιμόζ) μέσα από... απροσδόκητους ρόλους προσπαθούν να κλέψουν το τρόπαιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τον κάτοχό του, Χοάν Πλάθα (Μάλαγα).

Who will take the #7DAYSEuroCup trophy this season?

: #EuroleagueTV, coming soon

: https://t.co/CtqsMxVBh4 pic.twitter.com/mWE88EqNbP

— EuroCup (@EuroCup) 25 Σεπτεμβρίου 2017