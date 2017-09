Ελεύθερος ο Ουέιντ και... πέντε οι «μνηστήρες»! (pics)

Μπουλς και Ουέιντ έφτασαν σε συμφωνία για να «σπάσει» το συμβόλαιο του παίκτη, με τον ίδιο να... χαρίζει στο Σικάγο τα οκτώ από τα 23 εκατομμύρια δολάρια που προέβλεπε το συμβόλαιό του!

Αυτό αποκάλυψε το ESPN και δη ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, μετ ον ίδιο τον Ουέιντ να λέει στην Chicago Tribune.

«Το να παίξω στους Σικάγο Μπουλς ήταν ένα όνειρο που εκπληρώθηκε. Μπήκαμε στα playoffs αλλά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε διαφορετικούς δρόμους. Το σέβομαι αυτό!»

Επιπλέον πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα στην postseason αλλά μετά το 2-0 με τους Σέλτικς τραυματίστηκε ο Ρόντο και άλλαξαν τελείως τα πράγματα μετά».

Ο Ουέιντ μέτρησε την περσινή σεζόν 18,3 πόντους, 4,5 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο έχοντας 43% στα σουτ εντός παιδιάς.

Ήδη πέντε ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με πρώτους και καλύτερους τους Κλίβελαντ Καβαλίερς του «κολλητού» του, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Στο κυνήγι του «Flash» βρίσκονται επίσης οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Λος Άντζελες Λέικερς!

