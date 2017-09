Λακωνικός ήταν ο Κέβιν Ντουράντ, όσον αφορά την μετακίνηση του Καρμέλο Άντονι στους Θάντερ.

Ένας εκπρόσωπος τύπου τον ρώτησε ποια είναι η άποψή του, με τον MVP των τελικών να απαντάει: «Είμαι συγκεντρωμένος στους Ουόριορς», δείχνοντας ελαφρώς την αποστροφή του στο θέμα.

Kevin Durant asked about Oklahoma City's addition of Carmelo Anthony. He was brief. pic.twitter.com/kNrN5uZ0vi

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 24 Σεπτεμβρίου 2017