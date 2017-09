Συμφώνησαν και με Κανάαν οι Θάντερ (pic)

Μπορεί να έφεραν στην Οκλαχόμα τον Καρμέλο Άντονι, όμως οι Θάντερ δεν έχουν σκοπό να σταματήσουν τις κινήσεις τους.

Η ομάδα του Ντόνοβαν έβαλε στις τάξεις της και τον Αϊζάια Κανάαν, προσφέροντας του μη εγγυημένο συμβόλαιο με σκοπό να πάρει μέρος στο training camp τους σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε πέρυσι σε 39 ματς με τους Μπουλς, μετρώντας 4.6 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά αγώνα.

Sources: Free agent guard Isaiah Canaan has agreed to a non-guaranteed deal with Oklahoma City.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 24 Σεπτεμβρίου 2017