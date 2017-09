Το trade μεταξύ των Νικς και των Θάντερ ολοκληρώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη του training camp. Έτσι, λοιπόν, ο «Μέλο» αποχωρεί από τη Νέα Υόρκη έπειτα από το 2011 και μετακομίζει στη Δύση για λογαριασμό της Οκλαχόμα αλλάζοντας φανέλα όχι όμως και νούμερο. Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος του ESPN, Royce Young, ο Καρμέλο Άντονι θα συνεχίσει να φοράει το Νο.7 όπως έκανε στους Νεοϋορκέζους.

Carmelo Anthony will wear No. 7 for the Thunder.

— Royce Young (@royceyoung) 24 Σεπτεμβρίου 2017