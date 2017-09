ΜακΚόλουμ για το trade του Καρμέλο: «Μείνετε ξύπνιοι, τα πάντα είναι business» (pic)

Πριν από μερικές ημέρες ο Ενές βδήλωσε δημόσια το πόσο πολύ αγαπάει την Οκλαχόμα και την ομάδα των Θάντερ με αφορμή και τα tweets του Κέβιν Ντουράντ, ωστόσο η φετινή σεζόν θα τον βρει στους... Νικς!

Το γεγονός αυτό δεν άφησε ασχολίαστο ο Σι Τζέι Μακ Κόλουμ, ο οποίος έγραψε στο twitter.

«Ο Καντέρ έκανε μια δήλωση με την οποία εξέφραζε την αγάπη του για την Οκλαχόμα. Τέσσερις μέρες αργότερα έγινε trade. Μείνετε ξύπνιοι, είναι business».

Kanter released a statement about his love for OKC and the organization ... 4 days later he got traded. Stay woke, it's a business.

— CJ McCollum (@CJMcCollum) 23 Σεπτεμβρίου 2017