Άλλαξε γνώμη ο Μπερκ και δεν πάει στην Οκλαχόμα! (pic)

Το trade που έστειλε τον Καρμέλο Άντονι στους Θάντερ στάθηκε αρκετό για τον Τρέι Μπερκ να... ανακαλέσει την αρχική του απόφαση και να μην μετακομίσει τελικά στην Οκλαχόμα.

Ο 25χρονος γκαρντ είδε ότι δεν θα είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής και αποφάσισε να παραμείνει στην free agency μέχρι να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Πέρσι αγωνίστηκε στους Ουίζαρντς έχοντας κατα μέσο όρο 5 πόντους και 1,8 ασίστ, έχοντας ωστόσο να επιδείξει «γεμάτες» χρονιές στην Γιούτα με 12,8 πόντους σε κάθε ματς.

Update: Burke has changed course on deal with OKC and will remain a free agent, league sources say. https://t.co/O6CYwtHU9A

— Shams Charania (@ShamsCharania) 24 Σεπτεμβρίου 2017