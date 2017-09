Ο... δύσκολος αποχαιρετισμός του Άνταμς στον Καντέρ (pic & vids)

Οι δύο παίκτες όχι μόνο μοιράζονταν την front line της ομάδας, αλλά έκαναν και παρέα έξω από τις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

Φυσικά στο άκουσμα της είδησης για το trade του Καρμέλο Άντονι, με τον Ενές Καντέρ να μετακομίζει στη Νέα Υόρκη, εκείνος που... στεναχωρήθηκε ήταν ο Στίβεν Ανταμς.

Μάλιστα «ανέβηκε» στο twitter και η στιγμή του... αποχαιρετισμού των δύο καλών φίλων! Μάλιστα ήταν γνωστοί και ως «Stache Bros» για τα... ιδιαίτερα μουστάκια τους!

Witnessed the saddest of goodbyes today. #RIP #StacheBros. Love you, @Enes_Kanter. You too @RealStevenAdams #okcthunder pic.twitter.com/OOCa1wEqVS

— Jacob Davis (@jacobglen) 23 Σεπτεμβρίου 2017