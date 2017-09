Ο Τάουνς «μελετάει» και ετοιμάζεται να αντιγράψει τον Νοβίτσκι! (pic)

Όπως έγραψε ο δημοσιογράφος του Associated Press στη Μινεάπολις, Τζον Κραβτζίνσκι, ο Τάουνς δούλεψε όλο το καλοκαίρι το fade away σουτ του Ντιρκ Νοβίτσκι!

Ο 21χρονος φόργουορντ/σέντερ θέλει να το προσθέσει στο επιθετικό του ρεπερτόριο ώστε να μπορεί να απειλεί το αντίπαλο καλάθι και με... διαφορετικό τρόπο!

Μένει να δούμε εάν και εφόσον κατάφερε να αφομοιώσει την κίνηση του Γερμανού σταρ και κατά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι για εκείνον και για την ομάδα του.

Ο Τάουνς μέτρησε την περσινή σεζόν 25,1 πόντους, 12,3 ριμπάουντ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο.

Towns says he's got some more tools. Been sharpening that one-legged Dirk fade

— Jon Krawczynski (@APkrawczynski) 22 Σεπτεμβρίου 2017