Λόπεζ: «Δεν πειράζει Ουόριορς, ούτε και ο Τραμπ θα μπορεί να πηγαίνει στον Λευκό Οίκο» (pic)

Δεν είναι μόνο στο Γκόλντεν Στέιτ που έχουν ταχθεί εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έκανε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, το έκανε ο Κόμπι Μπράιαντ, το έκανε ο Κρις Πολ, το κάνει και ο Ρόμπιν Λόπεζ, ο οποίος πήρε το μέρος των Ουόριορς και υποστήριξε ότι ούτε και ο ίδιος ο Τραμπ θα μπορεί να πηγαίνει στον Λευκό Οίκο σε λίγο καιρό!

«Δεν υπάρχει πρόβλημα Ουόριορς. Σε λίγους μήνες πιθανόν ούτε και ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορεί να επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο...» έγραψε στο twitter του.

It's ok @warriors, in a few months @realDonaldTrump probably won't be able to visit the White House either

