Καντέρ προς Θάντερ: «Νικήστε τους Ουόριορς και για μένα»! (vid)

Οι Νικς συμφώνησαν με την Οκλαχόμα για την ανταλλαγή του Καρμέλο Άντονι αντί του Ενές Καντέρ, του Νταγκ ΜακΝτέρμοτ κι ενός draft pick ενώ ο Τούρκος σέντερ έστειλε μήνυμα στην πρώην ομάδα του και ζήτησε από τους άλλοτε συμπαίκτες του να νικήσουν τους Ουόριορς!

«Αισθάνομαι πάρα πολλά πράγματα όμως δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να εκφράσω ό,τι νιώθω. Θα αρχίσω, λοιπόν, λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Οκλαχόμα! Ευχαριστώ τον Σαμ Πρέστι (σ.σ. GM), τους συμπαίκτες μου, τον Στίβεν Άνταμς, τα μέλη της ομάδας, τους προπονητές, τους "τρελούς" φιλάθλους μας, όλη την Πολιτεία! Όταν έχασα την οικογένειά μου, όταν έχασα το σπίτι μου, μου τα δώσατε όλα αυτά. Γι' αυτό ακριβώς η Οκλαχόμα, ο οργανισμός των Θάντερ και η Πολιτεία θα είναι για πάντα στην καρδιά μου. Το δεύτερο που θέλω να πω: Σας παρακαλώ, κερδίστε τους Ουόριορς και για εμένα! Θα τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια. Επομένως, σας παρακαλώ, κερδίστε τους! Είστε τα πάντα για μένα. Δεν αισθάνομαι άσχημα, ούτε κρατάω κακία. Ξέρω πως όλα είναι μπίζνες, σας αγαπώ! Παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα. Θα τα πούμε σύντομα»

