Κόμπι: «Ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά»! (pic)

Όλο και πληθαίνουν οι αντιδράσεις από το ΝΒΑ, μετά την απόφαση των Ουόριορς να μην επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο και το ξέσπασμα του Ντόνταλτ Τραμπ γι' αυτό.

Τώρα, ήρθε ο Κόμπι Μπράιαντ να τοποθετηθεί επί του θέματος μέσω twitter, μιλώντας σοφά.

«Ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, που το όνομά του από μόνο του δημιουργεί διαίρεση και θυμό. Που τα λόγια του εμπνέουν διχόνοια και μίσος, πιθανώς δεν μπορεί "να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά"», ανέφερε ο «Black Mamba».

A #POTUS whose name alone creates division and anger. Whose words inspire dissension and hatred can't possibly "Make America Great Again"

— Kobe Bryant (@kobebryant) 23 Σεπτεμβρίου 2017