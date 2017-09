Η Μόρναρ αντιμετώπισε τον Μπουντούτσνοστ στο πλαίσιο του Super Cup της Αδριατικής Λίγκας ενώ ο Ντέρεκ Νίνταμ πήρε τα βήματα, κέρδισε φάουλ όμως δεν κατάφερε να σκοράρει και βρήκε παρηγοριά στον διαιτητή του αγώνα.

Mornar point guard Derek Needham trying to find some comfort - "Mr. Referee, I missed a lay-up..." #ABASuperCup pic.twitter.com/hjkPvIw9bN

— ABA Liga (@ABA_League) 23 Σεπτεμβρίου 2017