Ο MVP της σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Οκλαχόμα τις πρώτες ημέρες της preseason.

Αιτία είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο «Ρας» στο πόδι και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Έρικ Χορν, έκανε μια ένεση αιμοπεταλίων, πλούσια σε πλάσμα.

Russell Westbrook had a platelet rich plasma injection in his right knee, says Presti. Unrelated to past injuries. Will play in preseason.

