Έφτιαξε γήπεδο ο Κουφός για τους μαθητές του σχολείου του! (pic)

Ένα όμορφο δώρο έκανε ο Κώστας Κουφός στους μαθητές του παλιού του σχολείου.

Ο Έλληνας σέντερ έφτιαξε ένα ανοιχτό γυμναστήριο για τους μαθητές του Glen Oak στο Κάντον του Οχάιο, το οποίο έχει και γήπεδο μπάσκετ.

Έτσι έδειξε πως δεν ξεχνά από που ξεκίνησε, ενώ έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να ξεκινήσουν από τώρα την προπόνηση για να ακολουθήσουν τα βήματα του προς τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

First open gym on the brand new Kosta Koufos Courts! pic.twitter.com/RFIZ0d7VFQ

— Matt Hackenberg (@CoachHackGO) 21 Σεπτεμβρίου 2017