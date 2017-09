«Τρελάθηκε» η μητέρα του Φίσερ με τη συμμετοχή του στο «Dancing»! (vids)

Ο Ντέρεκ Φίσερ συμμετέχει στο Dancing with the Stars, όμως κανείς δεν είναι πιο ενθουσιασμένος από την μητέρα του για αυτήν την νέα περιπέτεια της καριέρας του.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του χορευτικού show ο παλιός γκαρντ των Λέικερς μίλησε με τους γονείς του, οι οποίοι δεν ήξεραν πως θα πάρει μέρος στο DWTS.

Όταν ο γιος τους έκανε την ανακοίνωση, η μαμά του... τρελάθηκε, αρχίζοντας να τσιρίζει. Ο λόγος; To Dancing with the Stars είναι το αγαπημένο της show και πλέον θα απολαμβάνει τον γιο της σε αυτό.

Δείτε την αντίδραση της και τον πρώτο χωρό του Φίσερ στο show

When your mom finds out you’re going to be on her favorite show @DancingABC, with @SharnaBurgess #DWTS #TeamHoopsAndHeels pic.twitter.com/aoZzJJD1mm

— Derek Fisher (@derekfisher) 20 Σεπτεμβρίου 2017