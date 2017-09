To ευφάνταστο καλωσόρισμα της Euroleague στον Ροντρίγκεθ! (vid)

Στην Euroleague θα βρίσκεται φέτος ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ μετά το πέρασμα του από το ΝΒΑ και τους Σίξερς την περασμένη σεζόν.

Ο «Chacho» ανήκει πλέον στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και θα προσπαθήσει να την επαναφέρει στον ευρωπαϊκό θρόνο.

Οι άνθρωποι της Euroleague βρήκαν έναν όμορφο τρόπο να τον καλωσορίσουν, αφού έφτιαξαν ένα video που σε κάποια σημεία του θυμίζει video game.

Απολαύστε το

After a season away, El Chacho is back to the run the floor with @cskabasket.

Catch his '17-'18 debut on 12 October. pic.twitter.com/z1a49aBLP7

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Σεπτεμβρίου 2017