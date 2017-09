Στο Ηράκλειο ο Ολυμπιακός (pics)

#Repost @creteibt (@get_repost) ・・・ Το επίσημο Road Store της ΚΑΕ Ολυμπιακός βρίσκεται τώρα στο Ηράκλειο, στην πλατεία Δασκαλογιάννη για να σας προσφέρει μοναδικά σουβενίρ, δώρα και εμφανίσεις από τη θρυλική ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού! Μη χάσετε την ευκαιρία να αποκτήσετε και σεις τα αυθεντικά συλλεκτικά προϊόντα της ΚΑΕ Ολυμπιακός! #ibt #basket #basketball #olympiacos #tournament #crete #heraklion #sports #iraklio

A post shared by Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) on Sep 21, 2017 at 5:47am PDT